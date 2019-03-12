عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قطاع غزة القدس المحتلة-سبأ:

استشهد فلسطيني مساء امس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.



ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن الشاب موسى محمد موسى 23 عاما استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مشاركته في الأول من الشهر الجاري في مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط القطاع.



ويرتفع عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من مارس الماضىي إلى 269 إضافة إلى إصابة نحو 26 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز السام.





سبأ [12/مارس/2019]سبأ