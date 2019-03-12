عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المفوضية الأوروبية: اتفق مع ماي على صفقة معدلة لانسحاب بريطانيا بروكسل-سبأ:

أبدى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر موافقته على التعديلات المقترحة لصفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



جرى خلال خلال محادثات أجراها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



وقال يونكر خلال خلال مؤتمر صحفي عقده مع ماي عقد الليلة الماضية في ستراسبورج "اتفاقنا يقدم توضيحات مفيدة وضمانات قانونية لصفقة الانسحاب والترتيب الخاص (بايرلندا الشمالية)".



ووضح يونكر أن الاتفاق سيظهر أنه لا ينبغي أن تكون شبكة الأمان حلًا دائما معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية التصديق على اتفاق الانسحاب في الوقت المناسب من أجل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري وفقا لما هو مخطط له.



من جانبها قالت ماي عقب الاجتماع إن هذا التطور " يضمن أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه العمل بنية تضمين شبكة الأمان إلى أجل غير مسمى ".



وستضاف هذه التعديلات كملحق مكمل لاتفاق الانسحاب الذي رفضه البرلمانيون البريطانيون بأغلبية ساحقة في يناير الماضي ومن المقرر أن يصوتوا عليه مرة أخرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء .

سبأ [12/مارس/2019]سبأ