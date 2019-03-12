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  محلي
دك تجمعات العدو السعودي ومرتزقته وعمليات عسكرية على مواقعهم
[12/مارس/2019]
محافظات- سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية متنوعة استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته فيما دكت المدفعية و الصواريخ تجمعاتهم ما أدى الى تكبيدهم خسائر في الأرواح و العتاد خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي غرب السديس في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بتفجير ومصرع وجرح من على متنها بالمنطقة نفسها .

كما تم تدمير ست آليات محملة بالمرتزقة بتفجير ومصرع وجرح من كان على متنهن في صحراء الأجاشر،وتفجير آلية عسكرية على متنها عدد من المرتزقة ومصرع وجرح من على متنها في الربعة بالصحراء ذاتها .

وأشار المصدر إلى كسر زحف للمرتزقة من ثلاثة مسارات على مواقع الجيش واللجان قبالة جبل قيس بجيزان بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاعي وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية اغارة على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته شرق جحفان سبقها استهداف مدفعي مكثف وأسفرت العملية عن قتل وجرح عدد من المرتزقة.

كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير استهدفهم قبالة جبل قيس ،وتم افشال محاولة تسلل لهم في المدافن .

وأكد المصدر مصرع وجرح 60 مرتزقاً وإحراق عربة مدرعة وآلية أثناء كسر ثلاثة زحوف لهم على منفذ علب بعسير،كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في مجازة .

وفي عسير أيضاً تم إطلاق خمسة صواريخ من نوع زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب .

وحسب المصدر قتل وجرح عدد من المرتزقة بتفجير أثناء محاولة تسلل لهم على مواقع الجيش واللجان في جبهة أسطر بمحافظة الجوف .

سبأ
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