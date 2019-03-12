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آخر تحديث: الثلاثاء، 12 - مارس - 2019 الساعة 11:14:24ص
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تنظيم التصحيح: مجزرة العدوان في كشر من جرائم الإبادة الجماعية
[12/مارس/2019]
صنعاء- سبأ:
اعتبر تنظيم التصحيح جريمة استهداف طيران العدوان منازل المواطنين في مديرية كشر بمحافظة حجة التي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء من جرائم الإبادة الجماعية.

وأكد تنظيم التصحيح في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن استمرار ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني انتهاك صارخ لكل الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية في ظل صمت أممي وإنساني مريب وخرق واضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن مجزرة العدوان في كشر تأتي امتداداً لسلسلة الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني بشكل يومي.

وحمّل التنظيم كافة دول العدوان وفي المقدمة السعودية المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وسابقاتها.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.. مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم ، إدانة الجرائم المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

سبأ
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