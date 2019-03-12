محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غراندي: من المشین استمرار موت المدنیین في اليمن في صراع یجب وممكن حله صنعاء- سبأ:

أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانیة في الیمن ليز غراندي بشدة مقتل وإصابة عشرات المدنيين في مديرية كشر بمحافظة حجة.



وأوضحت غراندي أن التقاریر الصادرة من محافظة حجة أشارت إلى مقتل أعداد من المدنیین إثر استهداف عدة منازل في مدیریة كشر وأبلغت مصادر طبیة عن مقتل 22 شخصاً شاملة 12 طفلاً و10 نساء وتم الإبلاغ عن إصابة ما یصل إلى 30 شخصاً، من بینھم 14 طفلاً تتراوح أعمارھم مابین سنة واحدة إلى 18 سنة.



وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أنه تم نقل العدید من الأطفال الجرحى إلى مستشفیات في مدیریة عبس والعاصمة صنعاء لتلقي العلاج وقد یحتاج العدید منھم إلى الإجلاء الطبي للبقاء على قید الحیاة.



وقالت "ندین سقوط القتلى والجرحى بصورة لا لبس فیھا، ونعرب عن تعازینا لأسر الضحایا".



وأضافت غراندي "من المشین استمرار موت المدنیین الأبریاء بدون مبرر في صراع یجب ومن الممكن حله".



ولفتت منسقة الشؤون الإنسانية إلى أن اليمنيين يواجهون الجوع والمعاناة بنسب أكبر من أي بلد آخر.. مشيرة إلى أن حجة إحدى أسوأ المحافظات المتضررة حیث یعاني أكثر من ملیون شخص من الجوع وجرى الإبلاغ عن إصابة الآلاف بالكولیرا حدیثا.



ومضت قائلة "نحن نعمل كل ما بوسعنا للوصول إلى الأشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدة في حجة وجمیع أنحاء البلد، وفي حجة نوزع إمدادات الطوارئ ونساعد الناس في الحصول على میاه الشرب الآمنة، وقد أرسلنا فرق الطوارئ الطبیة المتنقلة".

سبأ [12/مارس/2019]سبأ