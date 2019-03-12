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قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
محافظات- سبأ:
واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف مديرية كشر بمحافظة حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى إصابة امرأة ورجل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن امرأة ورجل أصيبا برصاص الغزاة والمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا و 15 قذيفة مدفعية منطقة الفازة بالمديرية .

واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية غرب التحيتا ومزارع المواطنين في الفازة، كما قصفوا بعدد من قذائف المدفعية منطقة الشجن وبالرشاشات الثقيلة شرق قرية الكوعي في مديرية الدريهمي، بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان التجسسي في أجواء مدينة الدريهمي.

وذكر المصدر أن المرتزقة قصفوا بشكل مكثف بقذائف المدفعية والرشاشات باتجاه وشرق مطار الحديدة وشارع صنعاء وشارع الخمسين، واستهدفوا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة باتجاه كلية الهندسة وفندق القمة وحارة الضبياني في منطقة 7يوليو السكنية.

كما أطلق الغزاة والمرتزقة ثلاثة صواريخ موجهة باتجاه فندق الاتحاد في منطقة 7يوليو السكنية، واستهدفوا بـ11 قذيفة مدفعية جولة موبايل وباتجاه سيتي ماكس.

وأكد المصدر نشوب حريق كبير في أحد الهناجر التجارية بمنطقة 7يوليو السكنية نتيجة قصف مكثف لقوى العدوان على المنطقة، مع تحليق لطائرات العدوان الحربية والتجسسية في سماء مدينة الحديدة.

ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان إثر إفشال محاولة تسلل شمال حيس.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مركز مديرية كشر بمحافظة حجة و خمس غارات على منطقة المندلة واستهدف بغارة سوق المغربة بالمديرية

سبأ
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