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بنيان تختتم مشروع تدريبي لـ 32 متدرباً من جرحى الحرب ذوي الإعاقة (مصحح)
[12/مارس/2019] صنعاء - سبأ :

 اختتم بصنعاء أمس مشروع تدريبي في مجال المهارات الإدارية واستخدام برامج الحاسوب، نظمته مؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتنمية والرعاية الصحية.

هدف المشروع على مدى شهر إلى اكساب 32  مشارك من ذوي الإعاقة من جرحى الحرب في محافظة حجة، مهارات ومعارف وخبرات في الإدارة وكذا إدارة المكاتب الحديثة والأرشفة وإدارة الاجتماعات والوقت وكذا مهارات استخدام تطبيقات الحاسوب.

وفي الاختتام الذي تخلله فقرات إنشادية.. أشار نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان أحمد الكبسي إلى أن المشروع يأتي في إطار برنامج تنمية وتمكين ذوي الإعاقة من جرحى الحرب في سوق العمل الذي تتبناه المؤسسة.

ولفت إلى أهمية تأهيل وتطوير قدرات ومهارات المشاركين تمهيداً لدمجهم في سوق العمل وحصولهم على فرص عمل تتناسب مع إعاقتهم.

وأوضح الكبسي أن جرحى الحرب من خلال الدورات التدريبية يرسلون رسالة صمود وتحد للعالم أن إرادتهم وعزيمتهم لن تلين وأنهم سيخدمون الوطن ويشاركون في عملية البناء والتنمية.

ولفت إلى أن الإعاقة هي إعاقة الإرادة والعمالة وليست إعاقة الجسد.. داعياً الجانب الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى دمج جرحى الحرب في مختلف الدوائر الحكومية والأهلية وفقاً لما جاء في القانون.

وألقيت كلمات من مسؤول دورات البناء بالمؤسسة الوطنية للتنمية والرعاية الصحية الأشتر المدومي وكميل العوبلي عن الضيوف وعبدالرحمن البكيلي عن المشاركين .. أكدت أهمية المشروع التدريبي في صقل مهارات جرحى الحرب واكسابهم مهارات وخبرات تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.

وأشاروا إلى استمرار صمود المشاركين وأن إعاقاتهم لن تثنيهم عن مواصلة مشوارهم في البناء والتنمية .. مشيدين بدور مؤسسة بنيان وجهودها في دعم جرحى الحرب وتمكينهم في مختلف المجالات من خلال برنامج تنمية وتمكين ذوي الإعاقة من جرحى الحرب في سوق العمل.

وفي الختام، تم تكريم المشاركين بالشهادات التقديرية وأجهزة حاسوب.

سبـأ
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