رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عودة زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق، وإقالة المدرب الحالي الأرجنتيني سانتياغو سولاري بسبب النتائج المخيبة والهزائم المتتالية للفريق التي أدت إلى خروجه من المنافسة على ألقاب ثلاث بطولات خلال الأسبوع الماضي فقط.



وذكر النادي الملكي في بيان رسمي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع زيدان مساء اليوم الاثنين بملعب سانتياغو برنابيو، وقال في البيان "اللجنة الإدارية قررت تعيين زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد بأثر فوري، حتى نهاية الموسم والأعوام الثلاثة التالية، حتى يونيو/حزيران عام 2022".



وتأتي عودة المدرب الفرنسي بعد تسعة أشهر فقط من استقالته، وبعد قيادته الفريق إلى تسعة ألقاب في عامين ونصف العام بينها ثلاثة ألقاب متتالية تاريخية في دوري أبطال أوروبا.



وأضاف بيان الملكي أن "ريال مدريد يقدر العمل الذي قام به سانتياغو سولاري والالتزام والولاء الذي أظهره دائما لهذا النادي".



وكانت إقالة سولاري متوقعة بعد ثلاثة هزائم متتالية بمعقل النادي ملعب سانتياغو برنابيو أمام غريمه التقليدي برشلونة (مرتين في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية والدوري)، وأياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أدت إلى خروج النادي الملكي خالي الوفاض مبكرا من المنافسة على الألقاب الممكنة في 2019.



وتعتبر عودة زيدان انقلابا مفاجئا في موسم صاخب جدا لريال مدريد، بعدما ترك منصبه لأنه شعر بعدم قدرته على تحقيق الاستفادة القصوى من التشكيلة "المتقدمة في السن" والمتخمة بالجوائز.



لكنه بعد أقل من عام، قرر العودة للعب دور المنقذ وإعادة الفريق إلى طريق النجاحات.



ويبدو أن الولاء للنادي الملكي والصداقة مع الرئيس فلورنتينو بيريز أقنعا "زيزو" على ما يبدو لوقف سنته البيضاء والعودة إلى تدريب الفريق وإنقاذه.



سبـأ [11/مارس/2019] مدريد - سبأ:سبـأ