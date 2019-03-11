حزب الله اللبناني يدين مجزرة كشر في محافظة حجة

بيروت - سبأ :

أدان حزب الله اللبناني المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة حجة وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء.





ورأی حزب الله في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن صمت المنظمات الدولية السياسية والإنسانية عن هذه الفظائع، شجع المعتدين على مواصلة تدمير اليمن بشراً وحجراً.



وأعرب البيان عن بالغ الحزن والأسى للاشلاء البريئة التي مزقها الإجرام الأمريكي السعودي الذي تجرد من كل معاني الإنسانية والأخلاق.

وتقدم حزب الله بأحر التعازي والمواساة للقيادة اليمنية وذوي الشهداء .. ساٸلا الله العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشعب اليمني بالنصر القريب.

[11/مارس/2019]سبـأ