ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - مارس - 2019 الساعة 10:24:16م
صدور قرار بتعيين عضوين بمجلس الشورى
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (47) لسنة 2019م بتعيين حسن محمد ميسر المعيني وسلمان علي مضواح عوفان عضوين بمجلس الشورى.
حزب الله اللبناني يدين مجزرة كشر في محافظة حجة
أدان حزب الله اللبناني المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة حجة وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء.
وكالة الطاقة تتوقع قيادة أمريكا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024
أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل يوميا أخرى إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل.
فيدرر يفوز بمباراته الأولى في إنديان ويلز
استهل اللاعب السويسري روجرفيدرر مشواره لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة السادسة بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6 / 1 و 7 / 5.
آخر الأخبار:
رابطة علماء اليمن تدعو للرد على جرائم العدوان والاقتصاص من القتلة
إطلاق خمسة صواريخ زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي في عسير
وزير الصحة يناقش مع وكيل محافظة ريمة احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة
هيئة الشؤون الإنسانية : توقيت جريمة كشر تحدٍ واضح للمجتمع الدولي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
حزب الله اللبناني يدين مجزرة كشر في محافظة حجة
[11/مارس/2019]
بيروت - سبأ :

أدان حزب الله اللبناني المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة حجة  وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء.



ورأی حزب الله في بيان صادر عنه تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن صمت المنظمات الدولية السياسية والإنسانية عن هذه الفظائع، شجع المعتدين على مواصلة تدمير اليمن بشراً وحجراً.

وأعرب البيان عن بالغ الحزن والأسى للاشلاء البريئة التي مزقها الإجرام الأمريكي السعودي الذي تجرد من كل معاني الإنسانية والأخلاق.

وتقدم حزب الله بأحر التعازي والمواساة للقيادة اليمنية وذوي الشهداء  .. ساٸلا الله العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشعب اليمني بالنصر القريب.

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الأمم المتحدة: تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية كارثة للمنظمة
الصين تطلب من شركات الطيران المحلية وقف استخدام الطائرات بوينج 737 ماكس 8 بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية
ارتفاع عدد قتلى فيضانات مالاوي إلى 28 شخصا
محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصلت الى طريق مسدود
الخارجية الألمانية تدعو البرلمان إلى تمديد مهمة الجيش في أفغانستان
سوريا وروسيا تطالبان المحتل الأمريكي انهاء احتجاز المهاجرين بمخيم الركبان
ماليزيا تفرج عن اندونيسية متهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية
فنزويلا تبدأ عملية مراقبة جديدة لحماية نظام الطاقة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة
الخطوط الإثيوبية توقف استخدام أسطولها من طائرات بوينج 737-8
العدوان السعودي على اليمن
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by