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رابطة علماء اليمن تدعو للرد على جرائم العدوان والاقتصاص من القتلة
[11/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

أكدت رابطة علماء اليمن أن جريمة تحالف العدوان بحق الأطفال والنساء في كشر بمحافظة حجة والتي راح ضحيتها العشرات إمعان من دول العدوان على إهلاك الحرث والنسل.


وأوضح بيان رابطة علماء اليمن تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن دول تحالف العدوان قد ارتكبت طيلة أربع سنوات آلاف الجرائم والمجازر بحق الأبرياء من الأطفال والنساء واستهدفت الآمنين في منازلهم وقراهم وارتكبت حرب إبادة بحق الشعب اليمني وها هي اليوم تصر على الدخول في العام الخامس بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية في ظل صمت دولي مطبق وتجاهل بل وتآمر ما تسمى بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشارت الرابطة إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل تجاهل من يسمون أنفسهم علماء العالم الإسلامي الذين سكتوا ويسكتون وتخلوا ويتخلون عن الجهر بالحق في وجوه سلاطين وأمراء الجور والطغيان المتمادين في البغي والعدوان الأمر الذي جعل أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يرتكبون الجرائم بحق الشعوب الإسلامية بأيدي حكامها العملاء.

وقال البيان "وما حدث في معظم شعوب الأمة من حروب وجرائم يندى لها الجبين ظاهر ومشهور ومنها العدوان على شعب اليمن، وما حدث ويحدث من جرائم ليس آخرها الجريمة التي ارتكبتها بالأمس بحق الأطفال والنساء من أبناء كشر من محافظة حجة حيث قصفت طائرات تحالف العدوان قرى آهلة بالسكان استهدفت النساء والأطفال الأبرياء وذهب ضحيتها العشرات إمعاناً من دول العدوان في إهلاك الحرث والنسل وتمادياً منها في الإفساد في الأرض".

وأضاف" وأمام ما ترتكبه دول العدوان من جرائم ومجازر وحشية فإن الأمر يستوجب من كل الشرفاء والأحرار من الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأبية وكافة أبناء الشعب اليمني أن يهبوا لمواجهة هذا العدوان والتنكيل بمرتزقته وعملائه في الميدان اقتصاصاً لهذه الجرائم".

ودعت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني إلى عدم الركون على الذين ظلموا وألا يعول على منظمات التآمر ولا على عدل وإنصاف هذا العالم الأخرس المتوحش المحكوم من قوى الشر والفساد وأن يتوكل على الله لردع المعتدين والاقتصاص من القتلة المجرمين.

سبـأ
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