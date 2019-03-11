محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يناقش مع وكيل محافظة ريمة احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة صنعاء - سبأ :

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم بصنعاء مع وكيل محافظة ريمة عبدالله الضبيبي احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة من الأدوية والمحاليل الطبية والعلاجية لمواجهة وباء الكوليرا بعدد من المديريات.



وفي اللقاء استعرض وكيل ريمة الوضع الصحي بالمحافظة في ظل انتشار وباء الكوليرا منذ مطلع العام الجاري في عدد من المناطق والعزل بالمديريات والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي جراء العدوان والحصار.



وتطرق إلي ابرز احتياجات القطاع الصحي بريمة والمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بالمديريات للأدوية والمحاليل الطبية بما يمكن الكوادر الصحية من مواجهة الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا.



وتم الاتفاق على دعم مراكز المعالجة بمختلف مديريات المحافظة بصورة عاجلة للحد من انتشار الكوليرا.



وأكد وزير الصحة العامة الحرص على رفد القطاع الصحي بريمة بالأدوية والمحاليل الطبية والعلاجية لمواجهة وباء الكوليرا وبصورة عاجلة.



وحث كافة المنظمات المانحة والداعمة العاملة باليمن بالمجال الصحي للتدخل وتقديم المساعدات للحد من انتشار الكوليرا في محافظة ريمة.

سبـأ [11/مارس/2019]سبـأ