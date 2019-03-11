محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة الشؤون الإنسانية : توقيت جريمة كشر تحدٍ واضح للمجتمع الدولي صنعاء - سبأ :

قالت الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث إن توقيت الجريمة النكراء في كشر بمحافظة حجة بالتزامن مع احتفال العالم بيوم المرأة ، تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التي يجب أن يكون لها موقف تجاه حق النساء اليمنيات في البقاء على قيد الحياة.



وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن جريمة استهداف العدوان للنساء و الأطفال في مديرية كشر وإبادة ثلاث أسر بكاملها ومنع سيارات الإسعاف من أداء مهامها الإنسانية في انقاذ الأرواح يُعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين الدولية فضلا عن المبادئ الانسانية و الشرائع السماوية.



واستغرب البيان صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إزاء هذه الجريمة المروعة ، داعياً المجتمع الدولي وشعوب العالم الحرة إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة أبناء اليمن وإدانة المجازر المروعة وفضح جرائم العدوان ونشرها على أوسع نطاق .



كما دعا البيان منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والحقوقي إلى اتخاذ موقف واضح تجاه جريمة العدوان بحق النساء والأطفال في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأكد البيان المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذين يشهدون الجرائم المروعة و عليهم واجب الضغط لإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن والعمل على حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

سبـأ [11/مارس/2019]سبـأ