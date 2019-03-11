محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر زحف للمرتزقة من ثلاثة مسارات في جيزان جيزان - سبأ :

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي من ثلاثة مسارات قبالة جبل قيس في جيزان.

[11/مارس/2019] وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم كسر زحف للمرتزقة من ثلاثة مسارات على مواقع الجيش واللجان قبالة جبل قيس بمشاركة الطيران الحربي والاستطلاعي.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال صد الزحف .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي شرق جحفان سبقها استهداف مدفعي مكثف أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة.

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