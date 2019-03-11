مناقشة التحضيرات للانتخابات النيابية التكميلية بمحافظة حجة

حجة - سبأ :

ناقش اجتماع بمقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمحافظة حجة اليوم برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدوائر الشاغرة بالمحافظة.



وخلال الاجتماع بحضور وكيلا المحافظة محمد القاضي ومحمد القيسي ورؤساء واعضاء اللجان الإشرافية والأصلية ، أكد المحافظ الصوفي أهمية العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الانتخابات التكميلية النيابية في الدوائر الخمس الشاغرة في المحافظة,, لافتا إلى أن انجاح الانتخابات تعد مهمة وطنية تتطلب تكاتف الجهود نظرا لأهميتها وتزامنها مع ظروف العدوان والحصار.



وأشار الى أهمية الاعداد الجيد والتهيئة لسير مختلف مراحل العملية الانتخابية في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني المقرر من اللجنة العليا للانتخابات ,, مؤكدا استعداد السلطة المحلية تسهيل أعمال اللجان الأصلية والفرعية وإنجاح مهامها.

وكان مدير فرع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالمحافظة طه الأشول، قدم شرحا حول الترتيبات الخاصة باجراء العملية الانتخابية التكميلية بالدوائر الشاغرة , مستعرضا الصعوبات التي تعترض مهام عمل الفرع .





[11/مارس/2019]سبـأ