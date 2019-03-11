محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر في صفوف مرتزقة الجيش السعودي بكسر زحوفات في عسير ونجران عسير - سبأ :

تكبد مرتزقة الجيش السعودي خسائر كبيرة في الأرواح خلال كسر أربعة زحوفات لهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في عسير ونجران.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه تم كسر ثلاثة زحوفات واسعة لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب في عسير.



وأكد المصدر سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة وإحراق عربة مدرعة وآلية أثناء كسر الزحوفات.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة بعملية هجومية على مواقعهم في مجازة.



وأوضح المصدر أنه تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي غرب السديس في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم.

سبـأ [11/مارس/2019]سبـأ