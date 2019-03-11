محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العملية التعليمية في مديرية العدين بإب إب - سبأ :

ناقش لقاء تربوي بمديرية العدين محافظة إب برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التعليم عبد الفتاح غلاب ، سير العملية التعليمية واحتياجاتها خلال الفصل الدراسى الثاني .



واستعرض الاجتماع بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد درهم الغزالي، جهود تفعيل الأنشطة والاذاعات المدرسية، خصوصا المناهضة للعدوان وغرس قيم الولاء الوطني لدى الطلاب والطالبات.

واشاد وكيل المحافظة بصمود وثبات العاملين بالقطاع التربوي رغم العدوان ، مشيرا إلى دور إدارة الأنشطة المدرسية في تحصين النشىء والاجبال القادمة .

إلى ذلك أطلع وكيل المحافظة مع مدير مكتب التربية على سير العملية التعليمية في عدد من المدراس ، ووجه بتوفير احتياجات الطلاب النازحين فيها وتذليل اي صعوبات قد تواجههم .

سبـأ [11/مارس/2019]سبـأ