[11/مارس/2019]
حجة - سبأ :
وضع محافظ حجة هلال الصوفي اليوم حجر الأساس لتنفيذ مشروع المخزن الإستراتيجي لفرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة والممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يتضمن المشروع إنشاء مخزن استراتيجي للمواد الغذائية والإيوائية بمساحة 400 متر مربع وبتكلفة 150 ألف دولار.
وأشاد المحافظ الصوفي بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة .. لافتا إلى أن المشروع سيسهم في تنفيذ خطط الإستجابة الطارئة للفرع وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين جراء العدوان.
ولفت إلى حاجة المحافظة لهذا المشروع لمواجهة الإحتياجات الطارئة .. حاثا على توفير الإحتياجات اللازمة بما يتواكب مع الظروف التي تعيشها لها المحافظة جراء استمرار العدوان والحصار.
حضر وضع حجر الأساس وكيلا المحافظة عادل شلي ومحمد القيسي ورئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر محور صعدة كخابر خسيا ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل ومدير فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور عبد الكريم نصار.
سبـأ