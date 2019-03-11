صدور قرار بتعيين عضوين بمجلس الشورى صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (47) لسنة 2019م بتعيين حسن محمد ميسر المعيني وسلمان علي مضواح عوفان عضوين بمجلس الشورى. حزب الله اللبناني يدين مجزرة كشر في محافظة حجة أدان حزب الله اللبناني المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة حجة وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء. وكالة الطاقة تتوقع قيادة أمريكا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024 أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل يوميا أخرى إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل. فيدرر يفوز بمباراته الأولى في إنديان ويلز استهل اللاعب السويسري روجرفيدرر مشواره لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة السادسة بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6 / 1 و 7 / 5.