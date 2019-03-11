محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة يناقش تعزيز التنسيق للاهتمام بالمتضررين من العدوان صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، الجوانب المتصلة بتعزيز التنسيق والتكامل للعناية بالفقراء والنازحين وذوي الشهداء والجرحى وتعزيز التكافل الاجتماعي.



وأكد الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ومدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الدفاع العميد ناشر القعود ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق ورئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد الحاكم، أهمية الحرص على تكامل العمل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المتضررين من العدوان.



وشدد الاجتماع على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية والإغاثة وتوجيه المساعدات في المصارف الأفضل والاحتياج الأكبر للمواطنين، والحرص على عدم الازدواج في كشوفات المساعدات أو تركيز المساعدات على منطقة جغرافية دون أخرى.



كما ناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مؤسسة الشعب أحمد الكبسي ورئيس مؤسسة الشهداء حسن جران والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان الدكتور محمد المداني ومدير مؤسسة يمن ثبات حسان البدري، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات الاجتماعية وسبل تطوير الخدمات في هذا المجال ومساعدة المواطنين بكل الطرق المتاحة والممكنة.



وفي الاجتماع أكد مدير مكتب الرئاسة على ضرورة تحسس أوضاع الفقراء من جميع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية.



وأشار إلى أهمية تكامل العمل بين جميع الهيئات والمؤسسات لكي تصل المساعدات لجميع المحتاجين.. لافتاً إلى ضرورة أن يكون العمل تكاملي بين الجميع لكي لا يكون هناك ازدواج.



وشدد حامد على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لتغطية أكبر عدد من المحتاجين.

سبـأ [11/مارس/2019]سبـأ