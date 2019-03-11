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لجنة شؤون الأسرى تدين جريمة مرتزقة الإمارات بحق الأسرى في عدن
[11/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :

أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الجريمة النكراء التي ارتكبها مرتزقة قوات الاحتلال الإماراتي بحق الأسرى في سجن بئر أحمد بمدينة عدن.


وقالت اللجنة الوطنية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "إن القوات الإماراتية عبر مرتزقتها اقتحمت سجن معسكر بير أحمد واعتدت على الأسرى بالضرب والغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في أوساط الأسرى ".

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول، حيث سبقه عدة اعتداءات .. مؤكدة أنه سبق إبلاغ الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومطالبتهما بالتدخل لإنقاذ الأسرى.

وحمل البيان قوات الاحتلال الإماراتي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الموجودين لديها ولدى مرتزقتها .. مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لاتفاق تبادل الأسرى الذي نص على التزام جميع الأطراف بحسن التعامل مع الأسرى.

ودعا البيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى المعتدى عليهم ومنع الاعتداءات المماثلة.

كما دعا المنظمات المحلية والدولية إلى إدانة هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الأسرى.


سبـأ
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