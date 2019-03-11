محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بريمة يناقش سير العمل بمكتب النقل وآلية تحصيل الإيرادات ريمة - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة محمد عبده مراد، سير العمل بمكتب النقل وخطته للعام الجاري وآلية تحصيل الإيرادات.



واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة حافظ الواحدي ومدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري، وقيادة مكتب النقل، مستوى تنفيذ خطة المكتب للعام الجاري لتحسين الأوعية الإيرادية في المحافظة .



وأكد الوكيل مراد أهمية تفعيل دور مكتب النقل وتعزيز الإيرادات وتفعيل فروعه بالمديريات .. مشيرا إلى ضرورة إعداد آلية وخطة عمل للنهوض بأداء المكتب وتجاوز الصعوبات التي تواجه سير العمل في نقاط التحصيل بالمحافظة والمديريات.



من جانبه أكد مدير مكتب النقل محمد المنتصر الحرص على تفعيل أداء المكتب في الجوانب الإيرادية بما يسهم في تنمية الإيرادات المحلية خلال العام الجاري.



حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني بالمحافظة جلال الحباري ومدير مديرية الجبين ماجد أمين ومدير إدارة المرور العقيد معين الحباري ومدير مكتب الأشغال بالجبين ناصر الضبيبي.

سبـأ [11/مارس/2019]واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة حافظ الواحدي ومدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري، وقيادة مكتب النقل، مستوى تنفيذ خطة المكتب للعام الجاري لتحسين الأوعية الإيرادية في المحافظة .وأكد الوكيل مراد أهمية تفعيل دور مكتب النقل وتعزيز الإيرادات وتفعيل فروعه بالمديريات .. مشيرا إلى ضرورة إعداد آلية وخطة عمل للنهوض بأداء المكتب وتجاوز الصعوبات التي تواجه سير العمل في نقاط التحصيل بالمحافظة والمديريات.من جانبه أكد مدير مكتب النقل محمد المنتصر الحرص على تفعيل أداء المكتب في الجوانب الإيرادية بما يسهم في تنمية الإيرادات المحلية خلال العام الجاري.حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني بالمحافظة جلال الحباري ومدير مديرية الجبين ماجد أمين ومدير إدارة المرور العقيد معين الحباري ومدير مكتب الأشغال بالجبين ناصر الضبيبي.سبـأ