اجتماع برئاسة مدير مكتب الرئاسة يناقش فعاليات أربعة أعوام من الصمود [11/مارس/2019] صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، الجوانب المتصلة بفعاليات أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



وتطرق الاجتماع الذي ضم عضو مجلس الشورى خالد المداني ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد العزي راجح ووكيل الهيئة العامة للزكاة محمد حيدرة، إلى سير التحضير لفعاليات أربعة أعوام من الصمود وسبل إنجاحها.



وأكد اللقاء أهمية الإعداد الجيد لهذه الفعاليات والارتقاء بها تنظيمياً وفنياً بما يكفل إبراز الصمود اليمني في وجه العدوان منذ أربع سنوات، متزامناً مع الحصار والحرب الإقتصادية إلى جانب ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم ومجازر بحق الشعب اليمني وتدمير للبنية التحتية.

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