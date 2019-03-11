محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة بالحديدة تدين مجزرة العدوان في منطقة طلان بحجة الحديدة- سبأ:

أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق ثلاث أسر في منطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة، والتي راح ضحيتها 40 شهيدا وجريحا بينهم 14 طفلا وتسع نساء.



وإعتبرت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الإستهداف المتكرر والممنهج للمنازل والطرقات والمنشآت الخدمية والبنية التحتية وأعمال التهجير القسري للموطنين من قبل طيران دول تحالف العدوان وصمة عار في جبين الإنسانية وجرائم حرب تحاسب عليها القوانين الدولية وتجرمها الشرائع السماوية .



وأكد البيان أن إستمرار العدوان في إرتكاب جرائمه لن تزيد الشعب اليمني إلا صمود وثبات واستبسال في مواجهته .. منوها بأن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها.



وناشد البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهم الماملة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من إستهداف ممنهج ، والتدخل السريع لوقف هذا العدوان السافر منذ أربع سنوات.



وطالبت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في بيانها دول العالم باتخاذ موقف واضح وصريح من تلك الجرائم و فضحها أمام الرأي العام الدولي وإدانتها.

سبأ [11/مارس/2019]سبأ