ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - مارس - 2019 الساعة 02:15:45م
الخارجية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه قتلة النساء في يومهن العالمي
دعت وزارة الخارجية منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والحقوقية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق المرأة، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مجزرة العدوان بحق النساء والأطفال في مديرية كشر بمحافظة حجة.
الأسد: الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحرب الاقتصادية
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب في سوريا هي جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية.
المركزي الصيني يتعهد بمزيد من الدعم للاقتصاد مع تراجع القروض المصرفية
تعهد البنك المركزي الصيني اليوم بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية.
فيدرر يفوز بمباراته الأولى في إنديان ويلز
استهل اللاعب السويسري روجرفيدرر مشواره لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة السادسة بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6 / 1 و 7 / 5.
آخر الأخبار:
ناطق الحكومة: تحالف العدوان يحتفي بيوم المرأة العالمي بمجزرة بحق النساء في حجة
مركز حقوق الإنسان يدعو شعوب العالم للضغط على حكوماتها لقطع العلاقات مع دول تحالف العدوان
التضخم يعود للتباطؤ في الدنمارك بعد ارتفاعه في يناير
المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي يدين مجزرة العدوان في مديرية كشر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ناطق الحكومة: تحالف العدوان يحتفي بيوم المرأة العالمي بمجزرة بحق النساء في حجة
[11/مارس/2019] صنعاء - سبأ:
قال ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي إن مجزرة العدوان في كشر بحجة كشفت للعالم ومنظماته الحقوقية التي تحتفي باليوم العالمي للمرأة من هم قتلة الأطفال والنساء.

وأوضح ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جريمة استهداف طيران العدوان لمنازل المواطنين في مديرية كشر بمحافظة حجة والذي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وجريحا معظمهم أطفال ونساء، جريمة حرب بحق الإنسانية.

وأكد أن تعمد تحالف العدوان على ارتكاب هذه المجزرة المروعة تحدٍ للمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التي يجب أن يكون لها موقف تجاه حق النساء في البقاء على قيد الحياة في اليمن وليس الاحتفاء بيوم المرأة العالمي فقط.

ولفت ناطق الحكومة وزير الإعلام إلى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي تبذل فيه الجهود والمساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن فيما تحالف العدوان كما هي عادته يتحدى المجتمع الدولي ومنظماته الأممية بارتكاب جريمة إبادة بحق ثلاث أسر ضاربا عرض الحائط بكل مواثيق وحقوق الإنسان.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مركز حقوق الإنسان يدعو شعوب العالم للضغط على حكوماتها لقطع العلاقات مع دول تحالف العدوان
الخارجية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه قتلة النساء في يومهن العالمي
المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي يدين مجزرة العدوان في مديرية كشر
مركز عين الإنسانية :استمرار جرائم العدوان انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية
تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يحمل الأمم المتحدة مسؤولية جريمة الإبادة في كشر
حزب التحرير الشعبي الوحدوي : جريمة كشر رد فعل غبي على خسارة أدوات العدوان
تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى بعمليات عسكرية
الأحزاب المناهضة للعدوان تعتبر صمت الأمم المتحدة عن جرائم الإبادة مشاركة في قتل اليمنيين
حزب السلم والتنمية يستنكر تواطؤ المجتمع الدولي إزاء مجازر العدوان
اللجنة الوطنية للمرأة : دول العدوان تحتفل باليوم العالمي للمرأة باستهداف نساء اليمن
العدوان السعودي على اليمن
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by