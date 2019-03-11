ناطق الحكومة: تحالف العدوان يحتفي بيوم المرأة العالمي بمجزرة بحق النساء في حجة [11/مارس/2019] صنعاء - سبأ:

قال ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي إن مجزرة العدوان في كشر بحجة كشفت للعالم ومنظماته الحقوقية التي تحتفي باليوم العالمي للمرأة من هم قتلة الأطفال والنساء.



وأوضح ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جريمة استهداف طيران العدوان لمنازل المواطنين في مديرية كشر بمحافظة حجة والذي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وجريحا معظمهم أطفال ونساء، جريمة حرب بحق الإنسانية.



وأكد أن تعمد تحالف العدوان على ارتكاب هذه المجزرة المروعة تحدٍ للمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التي يجب أن يكون لها موقف تجاه حق النساء في البقاء على قيد الحياة في اليمن وليس الاحتفاء بيوم المرأة العالمي فقط.



ولفت ناطق الحكومة وزير الإعلام إلى أن هذه الجريمة تأتي في الوقت الذي تبذل فيه الجهود والمساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن فيما تحالف العدوان كما هي عادته يتحدى المجتمع الدولي ومنظماته الأممية بارتكاب جريمة إبادة بحق ثلاث أسر ضاربا عرض الحائط بكل مواثيق وحقوق الإنسان.

سبأ