مركز حقوق الإنسان يدعو شعوب العالم للضغط على حكوماتها لقطع العلاقات مع دول تحالف العدوان [11/مارس/2019] صنعاء - سبأ:

دعا المركز اليمني لحقوق الإنسان شعوب العالم إلى الضغط على حكوماتها من أجل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية والإمارات.



واستنكر المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه جريمة تحالف العدوان في مديرية كشر بمحافظة حجة التي أدت إلى استشهاد ثلاث أسر، مشيراً إلى أن هذه الجريمة انتهاك لكل قوانين حماية المدنيين في الحروب والأديان.



وقال البيان إن "دول تحالف العدوان تنتهك الإنسانية في اليمن بكل وحشية أمام مسمع ومرأى العالم بل إن الدول التي تدعي رعاية حقوق الإنسان تتسابق على بيع الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني للسعودية والإمارات وتستقبل القتلة بكل ترحيب غير مبالية بجرائم الحرب التي تقوم بها في اليمن.

سبأ