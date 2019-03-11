ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - مارس - 2019 الساعة 02:15:45م
الخارجية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه قتلة النساء في يومهن العالمي
دعت وزارة الخارجية منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والحقوقية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق المرأة، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مجزرة العدوان بحق النساء والأطفال في مديرية كشر بمحافظة حجة.
الأسد: الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحرب الاقتصادية
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب في سوريا هي جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية.
المركزي الصيني يتعهد بمزيد من الدعم للاقتصاد مع تراجع القروض المصرفية
تعهد البنك المركزي الصيني اليوم بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية.
فيدرر يفوز بمباراته الأولى في إنديان ويلز
استهل اللاعب السويسري روجرفيدرر مشواره لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة السادسة بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6 / 1 و 7 / 5.
آخر الأخبار:
ناطق الحكومة: تحالف العدوان يحتفي بيوم المرأة العالمي بمجزرة بحق النساء في حجة
مركز حقوق الإنسان يدعو شعوب العالم للضغط على حكوماتها لقطع العلاقات مع دول تحالف العدوان
التضخم يعود للتباطؤ في الدنمارك بعد ارتفاعه في يناير
المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي يدين مجزرة العدوان في مديرية كشر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الخارجية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه قتلة النساء في يومهن العالمي
[11/مارس/2019] صنعاء -سبأ:
دعت وزارة الخارجية منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والحقوقية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق المرأة، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مجزرة العدوان بحق النساء والأطفال في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" فيما العالم يحتفي باليوم العالمي للمرأة ويتغنى بما تم تحقيقه من مكاسب للمرأة، تقوم دولتي العدوان السعودي ـ الإماراتي بارتكاب مجزرة مروعة بحق النساء في محافظة حجة راح ضحيتها 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية".

وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تكشف زيف كل من يدعي الاحتفال والمطالبة بحقوق المرأة .. مؤكدا أن هذه المجزرة تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

وحمل المصدر المسئول، المجتمع الدولي ككل وبالأخص، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومجموعة الــ 18 الراعية لعملية التسوية السياسية مسؤولية استمرار تحالف العدوان في إرتكاب جرائم الإبادة بحق المدنيين في اليمن.

واختتم المصدر تصريحه بالقول" إن هذه الجريمة بحق النساء والأطفال تكشف وبوضوح للعالم أجمع أن تحالف العدوان هو من يعرقل ويسعى لإفشال كل مساعي السلام".
سبأ
  المزيد من (محلي)
ناطق الحكومة: تحالف العدوان يحتفي بيوم المرأة العالمي بمجزرة بحق النساء في حجة
مركز حقوق الإنسان يدعو شعوب العالم للضغط على حكوماتها لقطع العلاقات مع دول تحالف العدوان
المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي يدين مجزرة العدوان في مديرية كشر
مركز عين الإنسانية :استمرار جرائم العدوان انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية
تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يحمل الأمم المتحدة مسؤولية جريمة الإبادة في كشر
حزب التحرير الشعبي الوحدوي : جريمة كشر رد فعل غبي على خسارة أدوات العدوان
تكبيد العدو السعودي ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى بعمليات عسكرية
الأحزاب المناهضة للعدوان تعتبر صمت الأمم المتحدة عن جرائم الإبادة مشاركة في قتل اليمنيين
حزب السلم والتنمية يستنكر تواطؤ المجتمع الدولي إزاء مجازر العدوان
اللجنة الوطنية للمرأة : دول العدوان تحتفل باليوم العالمي للمرأة باستهداف نساء اليمن
العدوان السعودي على اليمن
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by