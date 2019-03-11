الخارجية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه قتلة النساء في يومهن العالمي [11/مارس/2019] صنعاء -سبأ:

دعت وزارة الخارجية منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والحقوقية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق المرأة، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مجزرة العدوان بحق النساء والأطفال في مديرية كشر بمحافظة حجة.



وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" فيما العالم يحتفي باليوم العالمي للمرأة ويتغنى بما تم تحقيقه من مكاسب للمرأة، تقوم دولتي العدوان السعودي ـ الإماراتي بارتكاب مجزرة مروعة بحق النساء في محافظة حجة راح ضحيتها 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية".



وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تكشف زيف كل من يدعي الاحتفال والمطالبة بحقوق المرأة .. مؤكدا أن هذه المجزرة تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.



وحمل المصدر المسئول، المجتمع الدولي ككل وبالأخص، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومجموعة الــ 18 الراعية لعملية التسوية السياسية مسؤولية استمرار تحالف العدوان في إرتكاب جرائم الإبادة بحق المدنيين في اليمن.



واختتم المصدر تصريحه بالقول" إن هذه الجريمة بحق النساء والأطفال تكشف وبوضوح للعالم أجمع أن تحالف العدوان هو من يعرقل ويسعى لإفشال كل مساعي السلام".

سبأ