كاليفورنيا: سبأ

استهل اللاعب السويسري روجرفيدرر مشواره لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة السادسة بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6 / 1 و 7 / 5.

وبعد فوزه باللقب رقم /100/ في مسيرته في دبي الأسبوع الماضي، خرج اللاعب السويسري المصنف الرابع سالمًا من المجموعة الثانية الصعبة أمام المصنف 85 عالميا ليحجز مكانه في الدور الثالث.

واستخدم فيدرر، الذي نال آخر ألقابه الخمسة في إنديان ويلز قبل عامين وخسر في نهائي 2018، ضرباته الخلفية المميزة ليحرم جويوفتشيك من اللعب بأسلوبه في المجموعة الأولى.

لكن المجموعة الثانية كانت أصعب وأنقذ اللاعب الألماني أربع نقاط لكسر الإرسال في أول أشواط إرساله، ثم كسر إرسال فيدرر ليتقدم3 / 1.

ورد فيدرر كسر الإرسال عل ى الفور قبل أن يستفيد لاحقًا من خطأ مزدوج ليس في وقته من منافسه الألماني ليكسر إرساله مرة أخرى ويرسل للفوز بالمباراة التي استغرقت ساعة واحدة و16 دقيقة.