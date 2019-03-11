المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي يدين مجزرة العدوان في مديرية كشر

صنعاء -سبأ:

[11/مارس/2019]

أدان المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين وآخرها المجزرة البشعة بحق النساء والأطفال في مديرية كٌشر بمحافظة حجة.

وأعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة وغيرها من المجاز بحق أبناء الشعب اليمني دليل واضح على مدى الإفلاس و الانحطاط الأخلاقي الذي وصل اليه تحالف العدوان وآخرها جريمة قصف منازل المواطنين بكشر والتي راح ضحيتها ثلاث أسرة كاملة .

وطالب البيان منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الانسان الى إدانة هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها العدوان السعودي في مديرية كشر ،داعيا أبناء اليمن إلى الوقوف صفاً واحدا في مواجهة العدوان والالتفاف حول القيادة السياسية لدحر الغزاة والمحتلين وأذيالهم من المرتزقة والعملاء .

سبأ