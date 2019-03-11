[11/مارس/2019]
رام الله – سبأ :
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 11 فلسطينيا فجر اليوم الاثنين، خلال حملة دهم و اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان " قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس وسلفيت وطولكرم ورام الله وجنين واعتقلت هؤلاء المواطنين بزعم أنهم مطلوبون" .
من جهة اخرى هاجم مستوطنون متطرفون يهود فجر اليوم الاثنين مركبات المواطنين الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، إن مستوطنين أضرموا النار في إطارات، وهاجموا مركبات المواطنين بالقرب من المستوطنة الواقعة على الطريق بين محافظتي نابلس وجنين، والتي أخليت منذ العام 2005، مضيفا ان المستوطنين يصعدون من اعتداءاتهم وهجماتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم بمحيط هذه المنطقة.
سبأ