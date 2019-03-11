الخارجية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح تجاه قتلة النساء في يومهن العالمي دعت وزارة الخارجية منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والحقوقية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق المرأة، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مجزرة العدوان بحق النساء والأطفال في مديرية كشر بمحافظة حجة. الأسد: الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحرب الاقتصادية أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب في سوريا هي جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية. المركزي الصيني يتعهد بمزيد من الدعم للاقتصاد مع تراجع القروض المصرفية تعهد البنك المركزي الصيني اليوم بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية. فيدرر يفوز بمباراته الأولى في إنديان ويلز استهل اللاعب السويسري روجرفيدرر مشواره لإحراز لقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس للمرة السادسة بالفوز على الألماني بيتر جويوفتشيك 6 / 1 و 7 / 5.