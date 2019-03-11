الخطوط الإثيوبية توقف استخدام أسطولها من طائرات بوينج 737-8

اديس بابا – سبأ :

[11/مارس/2019]

اوقفت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية استخدام أسطولها من طائرات بوينج 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر.

واعلنت الشركة ذلك على حسابها على تويتر اليوم الاثنين ،وذلك بعد يوم من تحطم إحدى طائراتها من نفس الطراز مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وقالت الشركة "على الرغم من أننا لا نعرف بعد سبب تحطم الطائرة فقد قررنا عدم طيران هذا الأسطول بالذات كإجراء وقائي إضافي من أجل السلامة".

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017.

كما أمرت الصين اليوم من جهتها كل شركاتها للطيران تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 ، بعد حادث الطائرة الإثيوبية.

سبأ