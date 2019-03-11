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  عربي ودولي
طيران الاحتلال يشنّ غارات وهمية ويعتقل صيادين في بحر شمال قطاع غزة
[11/مارس/2019]
غزة : سبأ:



شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية عدّة غارات وهمية في أجواء مدينة غزة ومحافظة رفح جنوبي القطاع.  "  وذكرت وكاله الا نباء صفا" أن أصوات انفجارات ضخمة هزّت أرجاء القطاع تبعها صوت طيران حربي إسرائيلي.  



ولفت إلى أن الطائرات الحربية نفّذات غاراتها في عرض البحر،وأعلنت ما يُسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالتعاون مع جيش الاحتلال مساء السبت عن بدء مناورة عسكرية في مستوطنة "نتيفوت" في غلاف غزة تستمر يومين. 



وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من المناورات العسكرية تركزت غالبيتها بمناطق الجنوب وغلاف غزة؛ في إطار  ستعدادات جيش الاحتلال لسيطرة مقاومين من غزة على أجزاء من تلك المستوطنات.



 وعلى صعيد اخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين صيادين فلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية ان زوارق الاحتلال حاصرت قارب صيد على بعد اقل من ميل في بحر شمال قطاع غزة وسط اطلاق نار كثيف، واعتقلت صيادين كانا على متنه.



سبأ
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