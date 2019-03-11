اليابان تحيي الذكرى الـ8 لحدوث تسونامي وكارثة محطة فوكوشيما النووية

[11/مارس/2019]

طوكيو – سبأ:

تحيي اليابان اليوم الذكرى الثامنة للزلزال المدمر وموجات المد الهائلة (تسونامي) اللذين ضربا شمال شرق اليابان وتسببا في كارثة نووية في محطة فوكوشيما، وهي الأسوأ منذ حادث تشرنوبيل عام 1986.

وستقام مراسم تذكارية في العاصمة طوكيو وشمال شرق اليابان لإحياء ذكرى 18500 شخص فقدوا أرواحهم بعد أن تسبب زلزال في عرض البحر بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر أدى إلى تسونامي هائل دمر المنطقة في11 مارس عام 2011 .

ومن المقرر أيضا أن يشارك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مراسم في العاصمة إلى جانب الأمير أكيشينو والأميرة كيكو والأسر المنكوبة والناجين.

وعانت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية من انصهار قلب ثلاثة من مفاعلاتها الستة، ما تسبب في كارثة نووية. ودفعت حالة الطوارئ مئات الآلاف من الناس إلى ترك منازلهم بسبب المخاوف من التلوث الإشعاعي والانفجار النووي.

ورفعت الحكومة قبل عامين أوامر الإخلاء في العديد من البلدات المحيطة بالمحطة، الواقعة على بعد 230 كيلومترا شمال شرق طوكيو، بعد أن أنهت أعمال إزالة التلوث، التي يقول النقاد إنها كانت غير فعالة.

وعلى الرغم من هذه الخطوة، فإن عشرات الآلاف من السكان، وخاصة الأمهات والأطفال والشباب، لم يعودوا بعد إلى تلك البلدات بسبب ضيق فرص العمل والمخاوف من التلوث الإشعاعي.

سبأ