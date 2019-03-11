مركز عين الإنسانية :استمرار جرائم العدوان انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية

[11/مارس/2019]

صنعاء -سبأ:

أكد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أن استمرار العدوان الأمريكي السعودي في ارتكاب المجازر البشعة بحق أبناء اليمن انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والشرائع السماوية .

وحمل المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية المسئولية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرة مديرية كشر في حجة و التي راح ضحيتها ثلاث أسر بأكملها.

وأدان البيان الصمت الدولي المريب تجاه تلك الجرائم والذي تخطى كل القوانين الإنسانية و الأخلاقية ,مطالبا بالتحقيق والمسائلة الجنائية لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني .

وأعتبر البيان منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع جرائم العدوان جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاهها والعمل على ايقافها.

وجدد المركز مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني وإدانة المجازر المروعة التي يتعرض لها.

كما طالب بيان المركز بالضغط على مجلس الأمن في القيام بواجبه القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه .

سبأ