واشنطن: تحركات عسكرية ضد مادورو في فنزويلا

[11/مارس/2019]

واشنطن – سبأ:

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، أنّ عسكريين في الجيش الفنزويلي يتواصلون مع أعضاء البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة.

وقال بولتون في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" إن "هناك محادثات كثيرة جارية بين أعضاء في البرلمان الفنزويلي وعناصر في الجيش في فنزويلا، حول ما الذي يمكن أن يحدث وكيف يمكنهم التحرك لدعم المعارضة".

ويأتي إعلان بولتون غداة احتشاد الآف البرازيليين في كراكاس في تظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وانقطاع كبير في الكهرباء أغرق كراكاس ومعظم مدن البلاد في الظلام منذ أربعة أيام.

من جهة اخرى ، خرج أنصار مادورو في تظاهرات دعما للرئيس الذي اتهم "الإمبريالية" بالتسبب بأزمات بلاده.

وكان مادورو قد أعلن أن الانقطاع الكهربائي سببه "هجوم إلكتروني" على منظومة المراقبة الإلكترونية في محطة غوري الكهربائية (جنوب شرق) التي تزود فنزويلا بـ 80 بالمئة من الكهرباء.

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