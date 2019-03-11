تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يحمل الأمم المتحدة مسؤولية جريمة الإبادة في كشر

[11/مارس/2019]

صنعاء -سبأ:

حمّل تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تحالف العدوان بحق نساء وأطفال مديرية كشر بمحافظة حجة.

وذكر تنظيم التصحيح في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن هذه المجزرة تأتي بعد سقوط المؤامرة وفشل المشروع التخريبي لقوى العدوان في المنطقة.

ولفت البيان إلى أن ما أقدم عليه العدو بقدر ما يدل على إفلاسه وفشله فانه يكشف عن استمرار التواطؤ والصمت الدولي الذي مهد ولا يزال يمهد لتحالف العدوان ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أطفال ونساء وشيوخ اليمن.

سبأ