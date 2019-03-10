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قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان في منطقة طلان بكشر
[10/مارس/2019]
 حجة - سبأ :

أدانت قيادة محافظة حجة والسلطة المحلية بالمحافظة مجزرة طيران العدوان السعودي الأمريكي الوحشية بحق ثلاث أسر في منطقة طلان بمديرية كشر، والتي راح ضحيتها أكثر من  20 شهيدا وشهيدة ،معظهم من النساء  في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمرأة.

وأوضح محافظ حجة هلال عبده الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة الشنعاء التي تمثل انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وجريمة إبادة جماعية ، تظهر الوجه القبيح للعدوان الغاشم وتكشف حقيقة مخططاته التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والأستقرار في مديرية كشر وإرغام أهلها على ترك منازلهم وقراهم والنزوح إلى مناطق بعيدة ليسهل له احتلالها .

وقال "  أن مجازر الإبادة التي يرتكبها العدوان الغاشم ليست بجديدة عليه وان مجزرة طلان  تضاف إلى سلسلة جرائمه  بحق المدنيين الأبرياء  ، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها او اسقاطها بالتقادم.

وأضاف المحافظ الصوفي" أن استهداف طيران العدوان الغاشم لبيوت المواطنين وسيارات نقلهم، فضلا عن استهداف سيارات الاسعاف تمثل احدى الوسائل الإجرامية البشعة التي يعمد إليها  لقتل أكثر عدد ممكن من ابناء الشعب اليمني وبث الرعب في نفوس المواطنين ، ورغم بشاعة ودنائة تلك الوسائل إلا انها بذلك تزيد من فرص انهاء المعركة معها والانتصار لمظلومية  الشعب اليمني الأبي والصامد.

ونوه بأن مجازر العدوان لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في مواجهته وبذل الغالي والنفيس إلى ان يتحقق النصر المؤزر بأذن لله .

سبـأ
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