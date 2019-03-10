[10/مارس/2019]
المحويت - سبأ :
ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم الأوضاع الخدمية والجوانب المتعلقة بتفعيل آداء المكاتب الحكومية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير المديرية علي يحيی المرجلة ومدراء المكاتب وممثلي المجلس المحلي تقرير عن آداء عدد من المكاتب وجهود تحسين تحصيل الإيرادات وما تم توريده من مبالغ مالية خلال فبراير الماضي.
وتطرق الاجتماع إلی الصعوبات التي تواجه أداء بعض المكاتب وآلية تفعيل برامج عملها وتنمية إيراداتها .. حاثا علی مضاعفة جهود مستوى أداء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لمواكبة تحديات المرحلة الراهنة.
وأكد مدير المديرية علی ضرورة تنسيق الجهود بين المكاتب الحكومية والسلطة المحلية لمعالجة القضايا التنموية والخدمية وتفعيل الاداء المؤسسي وخدمة المواطنين.
سبـأ