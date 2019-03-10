محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد مخرجات مشروع النقد مقابل العمل في حجة حجة - سبأ :

تفقد وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي و مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة علان علي فضائل اليوم عدد من الأنشطة التي نفذتها مؤسسة التنمية المستدامة في مديرية عبس .



حيث اطلع الوکيل القاضي وفضاٸل ومعهما مدير مکتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني، على نتائج مشروع النقد مقابل العمل الذي استهدف 656 مستفيدا ومستفيدة من عزلة بني ثواب بالمديرية بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



وتفقدوا المشاريع الصغيرة للمٶسسة التي استهدفت عدداً من الشباب والشابات بتمويلهم بمبالغ مالية تمكنهم من إنشاء مشاريع خاصة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وأسرهم .



وأشاد الوكيل القاضي بجهود المؤسسة وحرصها على تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن .

وأشار إلی أن العدوان عمل على تدمير مقدرات الوطن وتعطيل كل مناحي الحياة وإيجاد حالة من العوز الاقتصادي لليمنيين .. حاثا المستفيدين من تلك المشاريع استغلال الفرصة لتحسين أوضاعهم .



من جانبه ثمن فضائل مشاريع التنمية المستدامة التي عملت على إعادة الأمل للشباب وساعدت على تحويلهم من فئات عاملة منتجة .. مشيدا بجهود مديرة فرع المؤسسة التي أسهمت بشكل كبير إلى جانب أبناء المديرية للتخفيف من وطأة العدوان السعودي .

بدورها أوضحت مديرة المؤسسة نبيلة المغنج أن المشروع استهدف فئات من النازحين والأشد فقرا وصحيين ونساء وفقاً لخطة احتياج مدروسة بالتعاون مع المجلس المحلي بالمديرية.



ولفتت إلی مخرجات المشروع الذي شمل بناء 17 فصلا دراسيا وإعادة تأهيل وحماية ستة آبار مياه وبناء 26 عشة في مناطق تجمع النازحين الأشد احتياجاً و 21 مرافق عامة بملحقاتها، إضافة إلی تعليم 1000 ألف إمرأة مهارات حياتية مدرة للدخل .



عقب ذلك أقيم حفلاً ختامياً لمشروع النقد مقابل العمل .



وفي الحفل ألقيت عدد من الكلمات أشادت بجهود مؤسسة التنمية المستدامة وما نفذته من مشاريع حيوية ساعدت على خلق فرص عمل للشباب .

ونوهت بحرص قيادتي المحافظة والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية على تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على واقع الحياة العملية للمستهدفين .



وكان الوكيل القاضي وفضائل والملحاني، طافوا بمعرض الملبوسات النسائية والحرف اليدوية والتي تمثل إحدى مخرجات مشروع النقد مقابل العمل .

إلى ذلك اطلع القاضي وفضائل والملحاني على الحياة المعيشية لعدد من النازحين في منطقة الكوزية وما قدمته مؤسسة التنمية المستدامة من خدمات للمخيم الذي يفتقر للخدمات الرئيسية .

سبـأ [10/مارس/2019]سبـأ