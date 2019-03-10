ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - مارس - 2019 الساعة 12:04:07ص
نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، الدكتور حسين عبد الله مقبولي نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية.
الأسد: الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحرب الاقتصادية
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب في سوريا هي جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية.
المركزي الصيني يتعهد بمزيد من الدعم للاقتصاد مع تراجع القروض المصرفية
تعهد البنك المركزي الصيني اليوم بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية.
ليفربول يفوز على بيرنلي 4-2 ويواصل ملاحقة سيتي
واصل نادي ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه بيرنلي (4-2)، في الأسبوع الـ30 من المسابقة، وذلك بعد ان أحرز روبرتو فيرمينو وساديو ماني هدفين لكل منهما .
آخر الأخبار:
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان في منطقة طلان بكشر
رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة
تنفيذي الرجم بالمحويت يناقش الأوضاع الخدمية
تفقد مخرجات مشروع النقد مقابل العمل في حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تفقد مخرجات مشروع النقد مقابل العمل في حجة
[10/مارس/2019]
حجة - سبأ :
 تفقد وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي و مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة علان علي فضائل اليوم عدد من الأنشطة التي نفذتها مؤسسة التنمية المستدامة في مديرية عبس .

حيث اطلع الوکيل القاضي وفضاٸل ومعهما  مدير مکتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني، على نتائج  مشروع النقد مقابل العمل الذي استهدف 656 مستفيدا ومستفيدة من عزلة بني ثواب بالمديرية بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

 وتفقدوا المشاريع الصغيرة للمٶسسة التي استهدفت عدداً من الشباب والشابات بتمويلهم  بمبالغ مالية تمكنهم من إنشاء مشاريع خاصة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وأسرهم .

وأشاد الوكيل القاضي بجهود المؤسسة وحرصها على تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن .
وأشار إلی أن العدوان عمل على تدمير مقدرات الوطن وتعطيل كل مناحي الحياة وإيجاد حالة من العوز الاقتصادي لليمنيين .. حاثا  المستفيدين من تلك المشاريع استغلال الفرصة لتحسين أوضاعهم .

من جانبه ثمن فضائل مشاريع التنمية المستدامة التي عملت على  إعادة الأمل للشباب وساعدت على تحويلهم من فئات عاملة منتجة .. مشيدا بجهود مديرة فرع المؤسسة التي أسهمت بشكل كبير إلى جانب أبناء المديرية للتخفيف من وطأة العدوان السعودي .
بدورها أوضحت مديرة المؤسسة نبيلة المغنج أن المشروع استهدف فئات من النازحين والأشد فقرا وصحيين ونساء وفقاً لخطة احتياج مدروسة بالتعاون مع المجلس المحلي بالمديرية.

ولفتت إلی مخرجات المشروع الذي شمل بناء 17 فصلا دراسيا وإعادة تأهيل وحماية ستة آبار مياه وبناء 26 عشة في مناطق تجمع النازحين الأشد احتياجاً و 21 مرافق عامة بملحقاتها، إضافة إلی تعليم 1000 ألف إمرأة مهارات حياتية مدرة للدخل .

عقب ذلك أقيم حفلاً ختامياً لمشروع النقد مقابل العمل .

وفي الحفل ألقيت عدد من الكلمات أشادت بجهود مؤسسة التنمية المستدامة وما نفذته من مشاريع حيوية ساعدت على خلق فرص عمل للشباب .
ونوهت بحرص قيادتي المحافظة والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية على تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على واقع الحياة العملية للمستهدفين .

وكان الوكيل القاضي وفضائل والملحاني، طافوا بمعرض الملبوسات النسائية والحرف اليدوية والتي تمثل إحدى مخرجات مشروع النقد مقابل العمل .
إلى ذلك اطلع القاضي وفضائل والملحاني على الحياة المعيشية لعدد من النازحين في منطقة الكوزية وما قدمته مؤسسة التنمية المستدامة من خدمات للمخيم الذي يفتقر للخدمات الرئيسية .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان في منطقة طلان بكشر
رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة
تنفيذي الرجم بالمحويت يناقش الأوضاع الخدمية
الصحة: العدوان يرتكب مجزرة بحق النساء بحجة فيما العالم يحتفي باليوم العالمي بالمرأة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان في كمين بجبهة نهم
إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة حام بالجوف
وزارة الإعلام تنظم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (مصحح)
تفقد عدد من المرافق الصحية بمحافظة صنعاء (مصحح)
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في المراوعة بالحديدة
مناقشة الوضع الصحي بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطنا باستهداف طيران العدوان لمنزل في مديرية كشر بحجة
[08/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by