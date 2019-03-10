محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الإعلام تنظم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (مصحح) صنعاء - سبأ :

أكد وزير الإعلام ضيف الله الشامي أهمية دور المرأة اليمنية في مجال الإعلام، بما جسدته من صمود إلى جانب أخيها الرجل في وجه العدوان على مدى أربع سنوات .



وأشاد الوزير الشامي في حفل نظمته الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة الإعلام اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بصمود الإعلاميات في المؤسسات والوسائل الإعلامية ، والدور الكبير في توعية المجتمع بمخاطر العدوان على المجتمع بعد فشله عسكريا واقتصاديا .



ولفت إلى أن الإعلامية اليمنية سخرت وقتها في التوعية المجتمعية من خلال الكلمة والصورة .. مشيرا إلى أن المرأة اليمنية تنوعت في تقديمها للعمل الإعلامي ما بين أن تكون مصورة لتنقل الحدث بالصورة والفيديو وكاتبة ومذيعة لتتصدر مكانة كبيرة في الوسط الإعلامي وتوصل رسائل التحدي والصمود في وجه العدوان.



وأكد وزير الإعلام الحرص على تعزيز دور الكوادر الإعلامية بما فيها الكادر النسوي الذي أثبت جدارة واقتدار في التعاطي مع ما يشهده اليمن من حرب همجية منذ أربع سنوات .



وحيا ثبات الإعلامية اليمنية وما أظهرته من وعي في أدائها في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.



فيما هنأت وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رضية عبدالله الإعلامية اليمنية والتي مثلت الأنموذج في الأداء والإتقان وإيصال الرسالة الإعلامية واضحة إلى المتلقي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأشارت إلى أن اليوم العالمي للمرأة في الثامن مارس 1908م والذي انطلق بنيويورك، للمطالبة بحقوق عادلة ومنصفة للنساء، جاء بعد توسع دائرة الانتفاضة النسائية في بعض الدول الغربية وتنوع اختلاف المطالب من بلد إلى آخر.



من جانبه استعرض نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي دور المرأة اليمنية وخاصة في الجنوب لمواجهة صلف العدوان والاحتلال .. منوها بهذا الصدد بمواقف العديد من الإعلاميات في الجنوب المحتل وصمودهن رغم الظروف القاسية التي تمر بها المحافظات الجنوبية.



بدورها ثمنت مديرة عام المرأة والطفل بوزارة الإعلام سمية الطائفي دور الإعلاميات وصمودهن عبر منابرهن الإعلامية رغم الإمكانيات المحدودة لتقديم الرسالة الإعلامية .



وأكدت أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي عرفانا بدورها وتقديرا لثباتها وعطائها في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي .



تخلل الاحتفال، تقديم ريبورتاج عن المرأة في يومها العالمي بعنوان إعلاميات في وجه العدوان واستعراض دور الإعلاميات في مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى فقرة إنشادية لعدد من الزهرات.



حضر الاحتفال نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نائب رئيس التحرير محمد عبدالقدوس الشرعي ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتجارية عبدالله جابر ومدير عام المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أحمد يحيى راصع ورئيس قطاع إذاعة صنعاء البرنامج العام عبدالرحمن الحمران ورئيس قطاع قناة اليمن يحيى حميد.

سبـأ [10/مارس/2019]سبـأ