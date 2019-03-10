تفقد عدد من المرافق الصحية بمحافظة صنعاء (مصحح) [10/مارس/2019] صنعاء - سبأ :

اطلع مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر اليوم على سير العمل في تأهيل مستشفى همدان العام، بتمويل جمعية الهلال الأحمر اليمني.



وأشاد الدكتور المنتصر بجهود الهلال الأحمر في تنفيذ أعمال الصيانة بالمستشفى .. لافتا إلى أن مؤسسة بناء ستعمل على توفير التجهيزات والكادر الطبي والأدوية ومستلزمات التشغيل للمستشفى لتقديم خدمات طبية لمنطقة شملان.



وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سوف تدعم مستشفى همدان العام و16 مركز ووحدة صحية بمديريات خولان والحصن وبني مطر بالتجهيزات والأدوية الأساسية والكادر الطبي عبر مؤسسة بناء.



فيما أشار مدير البرامج بمؤسسة بناء الدكتور مثقال القحوم والدكتورة علاء جرادة إلى حرص المؤسسة على دعم المستشفى.



وتفقد مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء سير العمل بمستشفى 22 مايو ضلاع همدان، ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بمركز معالجة الكوليرا.



ودعا مدير مكتب الصحة المنظمات العاملة بالمحافظة مساندة جهود وزارة الصحة لمواجهة إنتشار الكوليرا التي تفتك بحياة المواطنين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.



كما دعا القطاعات الأخرى خاصة قطاعات المياه والإعلام والثقافة والتربية والتعليم والمجالس المحلية مساندة جهود المكافحة والتوعية للحد من تفشي الوباء.



كما اطلع الدكتور المنتصر على أعمال تركيب أجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من منظمة الصحة العالمية، واستمع من نائب مدير عام المستشفى إلى ما تم تنفيذه من خطوات لزيادة عدد أسرًة العناية المركزة إلى 12 سرير خلال مارس وأبريل.



إلى ذلك تفقد نائبا مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري والدكتور مجاهد الرميم مستوى الخدمات بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة، واستمعا من مدير المستشفى الدكتور عبدالله القاولي إلى شرح حول مستوى الانضباط والصعوبات التي تواجه سير العمل.

سبـأ