محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في المراوعة بالحديدة



دشنت بمديرية المراوعة محافظة اليوم فعاليات أربعة أعوام من الصمود بوقفة إحتجاجية شارك فيها قيادة وأعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من المشائخ والشخصيات الإجتماعية بالمديرية.



وفي الوقفة أكد مدير المديرية أدهم ثوابة أهمية إحياء فعاليات أربعة أعوام من الصمود بما يعزز من الثبات في مواجهة العدوان والتذكير بجرائم العدوان على مدى أربعة أعوام .



وأشاد بمواقف أبناء المديرية في صد العدوان ومرتزقته برفد الجبهات بالرجال والمال، وتقديم الغالي والنفيس من أجل الانتصار للوطن ودحر العدوان ومرتزقته.



وأكد المشاركون في الوقفة الإحتجاجية استمرارهم في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى دحر العدوان ومرتزقته وتحقيق النصر .



كما أكدوا مشاركتهم في الفعالية المركزية التي ستقام بمدينة الحديدة بمناسبة ذكرى أربعة أعوام من الصمود في 26 مارس الجاري.

سبـأ [10/مارس/2019] الحديدة - سبأ :سبـأ