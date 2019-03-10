محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الوضع الصحي بالمحويت



ناقش اجتماع بالمستشفی الجمهوري بمحافظة المحويت آليات تفعيل الخدمات الصحية وتعزيز الدعم المقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



واستعرض الاجتماع الذي ضم ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور غادة الدوعني ومدراء مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش والمستشفی الجمهوري الدكتور عبدالناصر الذاري ومركز الغسيل الكلوي الدكتور عبده مزارق وعدد من مدراء الإدارات ذات العلاقة، الوضع الصحي بالمحافظة في ظل ظروف وتداعيات المرحلة الراهنة .



وتطرق الاجتماع إلى طبيعة الاحتياجات التي ينبغي توفيرها للمستشفی الجمهوري ومركز الغسيل الكلوي، وسير خدمات مركز الكلی ومستوی العناية بالمرضی من خلال التوسعة والأجهزة التي أضيفت لنطاق الخدمة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية.



كما تطرق الاجتماع إلی الجوانب المتصلة بأداء المركز الذي توقفت خدماته جراء تعطل أجهزته وعدم القدرة علی صيانتها بسبب كلفتها الباهظة وغياب الإمكانات المادية جراء ما يعانيه الوطن من عدوان وحصار.



وثمن مدير مكتب الصحة دعم الصليب الأحمر واهتمامه برفد المركز بمستلزمات جلسات الغسيل بصورة منتظمة للتخفيف من الأعباء والمتطلبات التي يصعب توفيرها .. معربا عن امتنانه لمبادرة اللجنة في رفد المستشفی بمولد كهربائي وتقديم حوافز مادية للعاملين.



فيما عبرت ممثلة اللجنة عن ارتياحها لتحسن الخدمات الصحية نتيجة إدخال بعض التجهيزات للمستشفی ومركز الكلی .. لافتة إلی استمرار دعم الصليب الأحمر للقطاع الصحي والحرص علی مواكبة توفير بعض الاحتياجات والمستلزمات الطبية.



وأكد المجتمعون أهمية تعزيز جوانب الدعم المقدم من لجنة الصليب الأحمر لتغطية احتياجات مركز الغسيل الكلوي بما يكفل العناية بالمرضی واستمرارية تقديم خدماته.

سبـأ [10/مارس/2019] المحويت - سبأ :سبـأ