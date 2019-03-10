تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في باجل بالحديدة [10/مارس/2019] الحديدة - سبأ :

دشنت بمديرية باجل محافظة الحديدة اليوم فعاليات أربعة أعوام من الصمود بوقفة إحتجاجية شارك فيها قيادة وأعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من المشائخ والشخصيات الإجتماعية بالمديرية.



وفي الوقفة أشاد مدير المديرية عبد اللطيف المؤيد بمواقف أبناء المديرية في التصدي للعدوان ومرتزقته ورفد الجبهات .. مؤكدا أن أجندات العدو ومرتزقته تكشفت من خلال تطبيعهم المعلن مع الصهاينة المحتلين في مؤتمر وارسو.



وأعلن المشاركون في الوقفة، استمرارهم في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال حتى دحر العدوان ومرتزقته وتحقيق النصر.



وأدان بيان صادر عن الوقفة ما حدث في مؤتمر وارسو.. مؤكدا البراءة من ممارسة حكومة الفنادق الفاقدة للشرعية.



وحمل البيان الأمم المتحدة مسئولية تنفيذ اتفاق السويد باعتبارها راعية الاتفاق .. مطالبين بإيقاف العدوان ورفع الحصار.



وجدد المشاركون في البيان العهد للقيادة الثورية والسياسية بالمضي في معركة الدفاع عن الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.



وأكدوا مشاركتهم في الفعالية المركزية التي ستقام بمدينة الحديدة في الذكرى الرابعة من الصمود في 26 من مارس الجاري.

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