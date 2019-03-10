ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 11 - مارس - 2019 الساعة 12:04:07ص
نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، الدكتور حسين عبد الله مقبولي نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية.
الأسد: الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحرب الاقتصادية
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الحرب على سوريا بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرب على الإرهاب في سوريا هي جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية.
المركزي الصيني يتعهد بمزيد من الدعم للاقتصاد مع تراجع القروض المصرفية
تعهد البنك المركزي الصيني اليوم بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية.
ليفربول يفوز على بيرنلي 4-2 ويواصل ملاحقة سيتي
واصل نادي ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه بيرنلي (4-2)، في الأسبوع الـ30 من المسابقة، وذلك بعد ان أحرز روبرتو فيرمينو وساديو ماني هدفين لكل منهما .
آخر الأخبار:
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان في منطقة طلان بكشر
رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة
تنفيذي الرجم بالمحويت يناقش الأوضاع الخدمية
تفقد مخرجات مشروع النقد مقابل العمل في حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة لقبائل مديريتي حجة وبني العوام تندد باستمرار العدوان
[10/مارس/2019]
حجة - سبأ :

نظمت قبائل مديريتي حجة وبني العوام بمحافظة حجة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان وبمناسبة مرور أربعة أعوام من العدوان.


وجددت قبائل حجة وبني العوام في الوقفة شارك فيها عدد من مسئولي المحافظة التأكيدا على الموقف الثابت الرافض للعدوان ومواصلة التضحيات في الدفاع عن اليمن الأرض والإنسان.

وأكدت الاستمرار في معركة الصمود ومواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.

وأكد بيان صادر عن الوقفة رفض قبائل حجة وبني العوامل القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والبراءة من الخونة .. مشيرا أن ذلك التصرف المشين الذي أقدم عليه المدعو خالد اليماني لا يمثل إلا نفسه.

وحيا البيان رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية وأحرار المحافظة ومديريات حجور لما سطروه من ملاحم بطولية تكللت بالانتصار ووأد الفتنة في مديرية كشر .. مباركين وثيقة الشرف القبلي والتأكيد على الالتزام بما تضمنته من بنود .

شارك في الوقفة مدير مديرية بني العوام رصاص النمر ومدير أمن المديرية عقيد علي هاشم الهاشمي ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء محلي ومشائخ ووجهاء المديرية.
سبـأ
  المزيد من (محلي)
قيادة محافظة حجة تدين مجزرة العدوان في منطقة طلان بكشر
رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة
تنفيذي الرجم بالمحويت يناقش الأوضاع الخدمية
تفقد مخرجات مشروع النقد مقابل العمل في حجة
الصحة: العدوان يرتكب مجزرة بحق النساء بحجة فيما العالم يحتفي باليوم العالمي بالمرأة
مصرع عدد من مرتزقة العدوان في كمين بجبهة نهم
إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة حام بالجوف
وزارة الإعلام تنظم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (مصحح)
تفقد عدد من المرافق الصحية بمحافظة صنعاء (مصحح)
تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في المراوعة بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطنا باستهداف طيران العدوان لمنزل في مديرية كشر بحجة
[08/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by