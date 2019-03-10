محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لقبائل مديريتي حجة وبني العوام تندد باستمرار العدوان حجة - سبأ :

نظمت قبائل مديريتي حجة وبني العوام بمحافظة حجة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان وبمناسبة مرور أربعة أعوام من العدوان.



وجددت قبائل حجة وبني العوام في الوقفة شارك فيها عدد من مسئولي المحافظة التأكيدا على الموقف الثابت الرافض للعدوان ومواصلة التضحيات في الدفاع عن اليمن الأرض والإنسان.



وأكدت الاستمرار في معركة الصمود ومواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.



وأكد بيان صادر عن الوقفة رفض قبائل حجة وبني العوامل القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والبراءة من الخونة .. مشيرا أن ذلك التصرف المشين الذي أقدم عليه المدعو خالد اليماني لا يمثل إلا نفسه.



وحيا البيان رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية وأحرار المحافظة ومديريات حجور لما سطروه من ملاحم بطولية تكللت بالانتصار ووأد الفتنة في مديرية كشر .. مباركين وثيقة الشرف القبلي والتأكيد على الالتزام بما تضمنته من بنود .



شارك في الوقفة مدير مديرية بني العوام رصاص النمر ومدير أمن المديرية عقيد علي هاشم الهاشمي ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء محلي ومشائخ ووجهاء المديرية.

سبـأ [10/مارس/2019]وجددت قبائل حجة وبني العوام في الوقفة شارك فيها عدد من مسئولي المحافظة التأكيدا على الموقف الثابت الرافض للعدوان ومواصلة التضحيات في الدفاع عن اليمن الأرض والإنسان.وأكدت الاستمرار في معركة الصمود ومواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.وأكد بيان صادر عن الوقفة رفض قبائل حجة وبني العوامل القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والبراءة من الخونة .. مشيرا أن ذلك التصرف المشين الذي أقدم عليه المدعو خالد اليماني لا يمثل إلا نفسه.وحيا البيان رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية وأحرار المحافظة ومديريات حجور لما سطروه من ملاحم بطولية تكللت بالانتصار ووأد الفتنة في مديرية كشر .. مباركين وثيقة الشرف القبلي والتأكيد على الالتزام بما تضمنته من بنود .شارك في الوقفة مدير مديرية بني العوام رصاص النمر ومدير أمن المديرية عقيد علي هاشم الهاشمي ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء محلي ومشائخ ووجهاء المديرية.سبـأ