ندوة في حجة تتناول تأثيرات العدوان على المرأة اليمنية

حجة - سبأ :

أقامت مؤسسة صدى للبناء والتنمية بمحافظة حجة، اليوم ندوة بعنوان" تاثيرات الحرب على المرأة اليمنية اقتصاديا واجتماعيا" وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة .

تناولت الندوة التي حضرها عدد من مسؤولي المحافظة محورين رئيسيين تضمنا ( تأثيرات الحرب على المرأة اليمنية اقتصاديا و تأثيرات الحرب على المرأة اليمنية اجتماعيا).

وفي الندوة أكد وكيل المحافظة لشؤون الإعلام والثقافة عادل شلي، أهمية هذه المناسبة للوقوف امام ما تتعرض له وتعانيه المرأة اليمنية من اوضاع صعبة جراء العدوان .

وأشار إلى دور وتاريخ المرأة اليمنية في صنع التحولات الكبرى، في شبه الجزيرة العربية ، ومن ابرزهن الملكة بلقيس واروى بنت احمد الصليحي .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة علان علي فضائل الدور المشرف للمرأة اليمنية منذ فجر التاريخ الأول الذي وصلت فيه إلى قيادة دولة سبأ .

واكد على ضرورة الاهتمام بالمرأة والعمل على إعطائها حقها من الاهتمام والرعاية ومنحها الفرصة للمشاركة الفاعلة في ادارة شؤون الدولة .

وثمن فضائل جهود مؤسسة صدى للبناء والتنمية وحرصها على تنظيم هذه الفعالية .

كما القيت كلمتان من قبل السكرتير العام لمؤسسة صدى نسيم الخاشب وعن المنظمات تهاني حسان استعرضتا اوضاع المرأة ومعاناتها للحصول على الغذاء والدواء والمأوى في ظل إزمة إنسانية خانقة تعصف باليمن نتيجة للعدوان والحصار الجائر المستمر على الشعب اليمني لما يقارب من اربعة اعوام .



وفي ختام الندوة جرى تكريم عدد من منتسبات مؤسسة صدى وناشطات وقيادات نسوية في المحافظة، تقديرا لإسهاماتهن وجهودهن ومشاركتهن الناجحة في الحياة العملية .





[10/مارس/2019]سبـأ