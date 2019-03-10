عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المبعوث الامريكي الى فنزويلا:مادورو باق رغم كل الضغوط واشنطن-سبأ:

أعلن المبعوث الامريكي إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، اليوم إنه لا توجد إشارة على استعداد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتفاوض بشأن إنهاء الأزمة السياسية مع زعيم المعارضة خوان غوايدو.





وأشار أبرامز في تصريح له الى أنه يتعين أن يتوصل الفنزويليون إلى حل عبر التفاوض وأن بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة برفع أو تخفيف العقوبات الأمريكية وقيود السفر بمجرد موافقة مادورو على التنحي.

وقال أبرامز "الروس ليسوا راضين عن مادورو لكل الأسباب الواضحة… وأبلغوني في محادثتين بأنهم نصحوه ولم يأخذ بنصيحتهم".

تابع أبرامز قائلا "ما زالوا يدعمونه ولا يوجد أي مؤشر، على ما أرى، على أنهم قالوا له إنه حان الوقت لإنهاء هذا الأمر… ربما يحين وقت يتوصل فيه الروس إلى أن هذا النظام لم يعد في الإمكان بالفعل إنقاذه".



لكن المبعوث الامريكي قلل من أي احتمال لاستعداد الرئيس الفنزويلي لخوض محادثات بشأن تنحيه قائلا "من كل ما نشاهده أن خطة مادورو هي البقاء".



وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا اثر اعلان رئيس الجمعية الوطنية نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

سبأ [10/مارس/2019]سبأ