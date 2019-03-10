استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة استشهدت 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين بمنطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة. مستوطنون يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى جدد عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط جولات استفزازية في المسجد المبارك، والإجراءات المشددة على دخول المصلين الى المسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على الب الاتحاد الاوروبي يقدم عرضا الى لندن قبل تصويت الثلاثاء عرض كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه على المملكة المتحدة امكانية العودة الى صيغة سابقة "لشبكة الأمان" الواردة في اتفاق بريكست، لتصبح غير مقتصرة فقط على ايرلندا الشمالية. بايرن ميونيخ يتصدرالبوندسليغا ويستعد لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال تصدر بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ 6-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ25 من منافسات الدوري.