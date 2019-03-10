[10/مارس/2019]
ذمار- سبأ:
ناقش اجتماع بمقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية التكميلية في الدوائر الشاغرة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع بحضور وكيل المحافظة عباس العمدي، أكد المحافظ المقدشي أهمية تكامل جهود الجهات المعنية للتحضير والإعداد الجيد لإجراء الانتخابات النيابية التكميلية في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني المقرر من اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار الى أهمية الاعداد الجيد والتهيئة لسير مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يضمن نجاحها .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية تسهيل أعمال اللجان الأصلية والفرعية وإنجاح مهامها.
وكان مدير فرع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالمحافظة محمد ناصر الحاج، قدم شرحا حول الترتيبات الخاصة باجراء العملية الانتخابية التكميلية بالدائرتين الشاغرتين في مدريتي وصاب السافل وجبل الشرق.
سبأ