[10/مارس/2019]
المحويت- سبأ:
نظمت قبائل عزلة الضبر بمدينة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد باستمرار خروقات وجرائم العدوان.
وفي الوقفة التي شارك فيها عقال ومشائخ العزلة ، أشارت كلمات إلى أن تمادي خروقات العدوان ومرتزقته تكشف عدم النية لإنجاح مساعي السلام ووقف العدوان ورفع معاناة الشعب اليمني.
وتطرقت إلی الصمود الشعبي لأبناء اليمن للعام الرابع رغم تكالب دولي وحرب ظالمة وحصار جائر فشل في إخضاع وتركيع اليمنيين.
وحيا المشاركون في الوقفة انتصارات الجيش واللجان الشعبية وعملياتهم البطولية في تطهير مناطق حجور من بؤر الخيانة والارتزاق والتي سعت لإقلاق الأمن والسكينة العامة.
وجددت قبائل الضبر العهد بالاستمرار في الصمود والثبات بوجه تحالف العدوان والمضي علی درب الشهداء في الذود عن الوطن والتضحية من أجل عزته وكرامته.
ودعا وكيل المحافظة يحيی عبده إبراهيم إلی مواصلة جهود رفد جبهات القتال بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمحتلين.
سبأ