محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة الذكرى الرابعة للصمود في مديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

أقيمت بمديرية معين بأمانة العاصمة اليوم فعالية بمناسبة الذكرى الرابعة لصمود الشعب اليمني الأسطوري في مواجهة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي تحت شعار " عام الإنتصار".



وفي الفعالية التي حضرها عضوا المجلس المحلي بالأمانة يحيى المآخذي ومحمد الأصبحي ومدير مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة الدكتور خالد المهدي، أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي شرف الدين، أن الشعب اليمني يتميز بأن حمل على عاتقه الإيمان والحق ونصرة المستضعفين.



وأشاد بالصمود الأسطوري للشعب اليمني لأربعة أعوام في وجه العدوان دفاعا عن الأرض حتى تحقيق النصر.



واستعرض نائب وزير التعليم العالي المراحل التاريخية للشعب اليمني قبل الإسلام وبعد الإسلام وحتى اليوم والذي اثبت انه شعب الإيمان والحكمة والأصالة.



فيما أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري، أن تحالف العدوان فشل في تحقيق أهدافه بفضل الصمود الشعبي وتضحيات الجيش واللجان الشعبية.



وقال " نحن في بلد الإيمان والحكمة نستقبل للعام الخامس العدوان الظالم مستلهمين العون والنصر من الله سبحانه وتعالى".. مشددا على أهمية تعزيز عوامل الصمود والتحشيد للجبهات .



بدوره أشار أمين عام المجلس المحلي بمديرية معين يحيى الشاحذي إلى أن الشعب اليمني أذهل العالم بصموده وشموخه.. لافتا إلى أن تحالف العدوان حاول إركاع الشعب اليمني لنهب ثرواته وخيراته لكنه فشل في ذلك من خلال هذا الصمود والثبات.



تخلل الفعالية التي نظمها مكتب التعليم الفني بمديرية معين بحضور عدد من المعنيين والشخصيات الاجتماعية وممثلي المراكز والمعاهد والمؤسسات والمنظمات في منطقة معين الأولى, عرض فيلم وثائقي لجرائم العدوان ومشاريع تحالف العدوان الاستعمارية في اليمن والمنطقة .

سبأ [10/مارس/2019]سبأ