عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني رام الله-سبأ:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددا اليوم الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، مشيرة الى إن ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات متواصلة ووحشية بحق أبناء شعبنا ومقدراته غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق.



وذكرت الوزارة في بيان لها، في ضوء جرائم الاعدامات الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق أبناء شعبنا، بأوامر وتعليمات واضحة من المستوى السياسي الإسرائيلي، بوجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا، وهو ما تم ترجمته من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام".



كما تواصل الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وأمينها العام بتقديم المقترحات العملية لكيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القرار على الأرض، لإنهاء حالات الإعدام الميدانية، ولتوفير أشكال الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، منوها إلى أن هذه المطالبة ستأخذ أشكالا مختلفة وعلى عديد المستويات من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية لشعبنا.

سبأ [10/مارس/2019]سبأ