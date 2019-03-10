ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - مارس - 2019 الساعة 05:28:11م
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
استشهدت 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين بمنطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة.
مستوطنون يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
جدد عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط جولات استفزازية في المسجد المبارك، والإجراءات المشددة على دخول المصلين الى المسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على الب
الاتحاد الاوروبي يقدم عرضا الى لندن قبل تصويت الثلاثاء
عرض كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه على المملكة المتحدة امكانية العودة الى صيغة سابقة "لشبكة الأمان" الواردة في اتفاق بريكست، لتصبح غير مقتصرة فقط على ايرلندا الشمالية.
بايرن ميونيخ يتصدرالبوندسليغا ويستعد لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال
تصدر بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ 6-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ25 من منافسات الدوري.
آخر الأخبار:
استعراض نشاط منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بالحديدة
تدشين حملة إزالة المخالفات في شارع مستشفى الثورة بإب
الجيش واللجان يستعيدون مواقع بعملية نوعية في نجران
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني
[10/مارس/2019]
رام الله-سبأ:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددا اليوم الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، مشيرة الى إن ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات متواصلة ووحشية بحق أبناء شعبنا ومقدراته غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، في ضوء جرائم الاعدامات الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق أبناء شعبنا، بأوامر وتعليمات واضحة من المستوى السياسي الإسرائيلي، بوجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا، وهو ما تم ترجمته من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام".

كما تواصل الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وأمينها العام بتقديم المقترحات العملية لكيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القرار على الأرض، لإنهاء حالات الإعدام الميدانية، ولتوفير أشكال الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، منوها إلى أن هذه المطالبة ستأخذ أشكالا مختلفة وعلى عديد المستويات من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية لشعبنا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
المبعوث الامريكي الى فنزويلا:مادورو باق رغم كل الضغوط
الهند تبدأ الانتخابات العامة في 11 ابريل على سبع مراحل
اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم
مصرع 157 شخصا في سقوط طائرة ركاب إثيوبية كانت متجهة الى نيروبي
مستوطنون يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعين في غزة دون إصابات
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب أريحا
حكومة فنزويلا: البلاد تتعرض لأقوى هجوم إمبريالي خلال 200 عام
إصابة نحو 29 راكبا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط التركية إلى نيويورك
مقتل 14شخصا في تحطم طائرة بكولومبيا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطنا باستهداف طيران العدوان لمنزل في مديرية كشر بحجة
[08/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by