محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجان الإشرافية والأصلية للانتخابات تتوجه غدا إلى مقراتها بالمحافظات والدوائر الشاغرة صنعاء -سبأ:

اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية لرؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية لإدارة الانتخابات البرلمانية في الدوائر الشاغرة 2019م، نظمتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على مدى يومين.



وفي ختام الدورة تسلمت اللجان الإشرافية والأصلية المستلزمات والوثائق الخاصة بإدارة العملية الانتخابية تمهيد للتحرك غدا إلى المحافظات والدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية للمقاعد الشاغرة 2019م.



وأوضح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال أن اللجنة قطعت شوطا كيرا ومرحلة مهمة وأساسية في التمهيد لإجراء الانتخابات للمقاعد البرلمانية الشاغرة 2019م منذ تلقت مذكرة مجلس النواب بالإعداد والتحضير لانتخابات المقاعد الشاغرة.



وبين أنه وبعد الانتهاء من تدريب اللجان الإشرافية والأصلية اليوم وتسليم تلك اللجان وثائق ومستلزمات إدارة العملية الانتخابية ستتحرك تلك اللجان إلى الميدان غدا الإثنين وستبدأ يوم 13 مارس الجاري باستقبال طلبات الترشيح وفقا للبرنامج الزمني.



وكانت اللجان الإشرافية والأصلية قد تسلمت اليوم كافة الوثائق والمستلزمات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية في الدوائر الشاغرة بعد يومين من التدريب المكثف على قانون الانتخابات والوثائق اللازمة لإدارة العملية الانتخابية.

سبأ [10/مارس/2019]سبأ